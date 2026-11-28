وضع بنك «بي إن بي باريبا» ثلاثة سيناريوهات لسعر صرف الجنيه المصري حتى 2030، وفي السيناريو الأساسي وسيناريو الفائض الأولي الأقوى، يفترض البنك تراجع الجنيه أمام الدولار 4.6% خلال السنة المالية 2027-2028، ثم 4% في 2028-2029، و3% في 2029-2030.



أما في سيناريو أزمة العملة، فيفترض البنك انخفاض الجنيه 25% خلال السنة المالية 2027-2028، يعقبه تراجع إضافي 10% في السنة التالية، و7.5% خلال 2029-2030.



متوسط التضخم



ويعني ذلك أن البنك يتوقع في سيناريو الأزمة ضغوطاً أكبر بكثير على العملة المحلية مقارنة بالمسار الأساسي، بالتزامن مع ارتفاع متوسط التضخم إلى 10% في 2027-2028، ثم 20% في 2028-2029، قبل تراجعه إلى 15% في 2029-2030.



وعلى صعيد المالية العامة، توقع البنك ارتفاع عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، مقابل 5.6% في السنة السابقة.



ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى تراجع الفائض الأولي المتوقع إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأكثر من 5.4% في السنة المالية 2025-2026، نتيجة غياب الإيرادات الاستثنائية المرتبطة بمشروع علم الروم القطري خلال النصف الأول من 2026.



خدمة الدين



وأشار البنك إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الدين المحلي سيزيد أعباء خدمة الدين، في وقت بلغ فيه الفارق بين عجز الموازنة والفائض الأولي مستوى قياسياً يعادل 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026، بما يعكس ارتفاع مدفوعات الفوائد إلى مستويات تضيق مساحة التحرك المالي أمام الحكومة.



ووفق السيناريو الأساسي، يتراجع الدين الحكومي من 84% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026 إلى 70% في 2027-2028، ثم 65% في 2028-2029، وصولاً إلى 61% في 2029-2030.



مخاطر التمويل



البنك حذّر من استمرار مخاطر إعادة تمويل الدين، موضحاً أن نحو 75% من الدين الحكومي مقوم بالعملة المحلية، فيما تشكل أذون الخزانة التي تقل آجال استحقاقها عن عام نحو 60% من إجمالي الدين، وهو ما يجعل المالية العامة أكثر حساسية لأي ارتفاع في أسعار الفائدة.



ويبلغ متوسط أجل استحقاق الإصدارات المحلية الأحدث نحو 1.1 عام، فيما تمثل الأوراق المالية التي تتجاوز آجالها عامين نحو 36% من الدين المحلي، لكن قرابة ثلثي مستحقاتها يحل خلال العامين التاليين.