أعلن وزير النفط العراقي باسم خضير، أن بغداد تجري محادثات مع المنظمة لرفع سقف إنتاجها النفطي في إطار سعيها لتوسيع قطاع الطاقة.

وقال وزير النفط العراقي: «لدينا تفاوض مع أوبك لفتح سقف الإنتاج» في وقت يتطلع فيه البلد إلى تطوير قطاع الطاقة لديه". وذلك بحسب ما نشر موقع»العربية نت«.

مراجعة الطاقة الإنتاجية

وأضاف:»نأمل من دول أوبك، ونحن بلد من المؤسسين لأوبك، نقول لهم إن العراق يحتاج لتطوير البنى التحتية، نحتاج رفع سقفه في داخل أوبك«.

ومن المقرر أن يعقد وزراء النفط في الدول الأعضاء في»أوبك+«سلسلة من أربعة اجتماعات غداً (الأحد).

من جهة أخرى، ذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن تحالف»أوبك +«سيكمل مراجعة الطاقة الإنتاجية بحلول نهاية العام، وإن الوزراء سيطلعون على المرحلة التي وصلت إليها المراجعة».