ارتفعت قيمة الصادرات البترولية السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026م بنسبة 7.15% على أساس سنوي، رغم انخفاض إمداداتها من البترول بسبب التوترات الجيوسياسية، إلا أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة تقارب 27% دعم حصيلة الصادرات النفطية.



وزادت قيمة صادرات السعودية البترولية بفارق 11.45 مليار دولار (42.94 مليار ريال) مقارنة مع حصيلة الصادرات في التسعة أشهر الأولى من العام 2025م، بحسب بيانات رسمية صادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، وإحصائية أعدتها «العربية Business».



التكيف مع المتغيرات الهيكلية للأسواق العالمية



وبلغت عوائد السعودية من الصادرات البترولية 171.58 مليار دولار (643.43 مليار ريال) في التسعة أشهر الأولى من عام 2026م، مقابل 160.13 مليار دولار (600.49 مليار ريال) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



وشهدت إمدادات المملكة من البترول انخفاضاً خلال عام 2026م حتى نهاية شهر أغسطس بنسبة 15.4% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 7.8 مليون برميل يومياً، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية، إلا أن المملكة سعت للحفاظ على استمرار وصول الصادرات النفطية إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب شرق – غرب وموانئ البحر الأحمر، ليؤكد ذلك قدرة المملكة على التكيف مع المتغيرات الهيكلية للأسواق العالمية.



زيادة قيمة صادرات البترول للربع الثاني



وخلال الربع الثالث من 2026م، سجلت السعودية ارتفاعاً بقيمة الصادرات البترولية بنسبة طفيفة بلغت 0.12% على أساس سنوي، لتبلغ إيرادات الصادرات النفطية 55.49 مليار دولار (208.1 مليار ريال)، مقابل 55.43 مليار دولار (207.86 مليار ريال) بالفترة المقارنة من العام الماضي.



وكانت المملكة قد حققت زيادة في قيمة صادراتها البترولية خلال الربع الثاني من 2026م بنسبة 9.15% على أساس سنوي لتبلغ 54.25 مليار دولار (203.43 مليار ريال)، كما زادت بنسبة 12.43% خلال الربع الأول من العام ذاته إلى 61.84 مليار دولار (231.9 مليار ريال).