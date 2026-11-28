أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن إستراتيجية التنويع الاقتصادي في السعودية انتقلت من «الإنفاق والتنفيذ بأي تكلفة» إلى «الإنفاق والتنفيذ بالتكلفة المناسبة».

وأوضح الإبراهيم، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن السعودية لن تدخر جهداً لتحقيق استقرار إقليمي مستدام على المدى الطويل.

بيئة أعمال أكثر وضوحاً

وقال الإبراهيم: «نتجه من الإنفاق والتنفيذ نحو التنوع الاقتصادي بأي تكلفة إلى الإنفاق والتنفيذ بالتكلفة المناسبة، كما نعمل على إيجاد بيئة أعمال أكثر وضوحاً، تتماشى فيها الأطر التنظيمية في المملكة مع القوانين الدولية». ويشمل ذلك الإعلان الأخير عن تطبيق الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي البالغة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات. وأضاف الإبراهيم: «إن هذه الخطوة من شأنها إيجاد بيئة أكثر وضوحاً لعمل القطاع الخاص، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.»