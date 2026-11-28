أظهر تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الأجانب، الصادر عن شركة تداول السعودية، الذي يخص تداولات الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر الجاري، ارتفاع ملكيتهم في 123 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية «تداول» «الرئيسي ونمو».



وبحسب التقرير، تم شراء 23.5 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 575 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 191 شركة أخرى عن طريق بيع 60.3 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية نحو 1048 مليون ريال، بينما ظلت ملكيتهم بدون تغيير في 85 شركة أخرى.



تداولات المؤشر



يذكر أن مؤشر الأسهم السعودية «تداول» أنهى تداولات الأسبوع على انخفاض 235.25 نقطة، وبنسبة 2.3%، مقارنة بالأسبوع السابق وأغلق عند 9923.65 نقطة، من جهة أخرى أنهى مؤشر السوق الموازية «نمو» جلسات الأسبوع على تراجع 635.9 نقطة وبنسبة 2.9%، مقارنة بالأسبوع السابق وأغلق عند 21080.50 نقطة.