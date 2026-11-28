في انعكاس لجهود التنويع الاقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030، والتوسع في قطاعي السياحة والضيافة، والاستثمارات في المدارس الدولية والبنية التحتية اللازمة لتعزيز جاذبية المدينة للكفاءات والمواهب العالمية، كشف تقرير كيرني للمدن العالمية لعام 2026 عن تقدم الرياض مركزين إلى المرتبة 54 عالمياً، مواصلة صعودها للعام الثاني على التوالي. وذلك بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

مكة أكبر تقدم بين المدن



وبحسب التقرير، سجلت مكة المكرمة أكبر تقدم بين المدن السعودية في مؤشر المدن العالمية، بارتفاعها ستة مراكز، في حين تراجعت جدة مركزين إلى المرتبة 85 عالمياً.



وعلى صعيد مؤشر آفاق المدن العالمية، حققت الدمام إحدى أكبر القفزات عالمياً، بتقدمها 18 مركزاً إلى المرتبة 64، مدعومة بتحسن ترتيبها 34 مركزاً في بُعد الاقتصاد و91 مركزاً في بُعد الابتكار.



أما جدة، فقد سجلت تحسناً في ثلاثة من الأبعاد الرئيسية للمؤشر، هي النشاط التجاري وتبادل المعلومات والتجربة الثقافية، رغم تراجع ترتيبها العام.