تتجه السعودية إلى تعزيز حماية صناعاتها المحلية من ممارسات التحايل على رسوم مكافحة الإغراق، وسط احتمالات بتوسيع نطاق الرسوم المفروضة على واردات الأقمشة المغطاة بمادة «البولي فينيل كلوريد» (PVC)، لتشمل واردات من الهند والإمارات، إلى جانب الصين وكوريا الجنوبية.

وتخضع واردات المنتج من الدول الأربع لمراجعة تجريها الهيئة العامة للتجارة الخارجية، إثر تلقيها طلباً من الصناعة المحلية مدعوماً بمستندات تشير إلى ثلاث ممارسات محتملة للتحايل، تتمثل في تغيير منشأ المنتجات، والتلاعب بالبيانات والتصنيفات الجمركية، وخفض أسعار التصدير لامتصاص أثر الرسوم المفروضة.

وبموجب الإجراءات، ستخضع الواردات المعنية للمراقبة والتسجيل، مع إمكانية تحصيل الرسوم المعدلة بأثر رجعي اعتباراً من 25 نوفمبر 2026، حال ثبوت ما يستدعي تعديل نطاق الرسوم أو زيادتها.

وتشمل المنتجات محل المراجعة أقمشة المظلات والخيام وأغطية البضائع ولفائف العزل المائي ومواد الطباعة.

وحددت الهيئة 15 يوماً من تاريخ الإعلان لتسجيل الأطراف المعنية، فيما تستغرق إجراءات المراجعة مدة لا تتجاوز 12 شهراً، قابلة للتمديد بما لا يتجاوز 15 شهراً إجمالاً.

يذكر أن السعودية فرضت رسوماً نهائية لمكافحة الإغراق على واردات المنتج من الصين وكوريا الجنوبية في ديسمبر 2024.