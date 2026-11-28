من المتوقع أن يتجاوز إنفاق المتسوقين الأمريكيين، في يوم الجمعة السوداء النتائج القوية المسجلة العام الماضي بما يتراوح بين 4% و6%. وتشير الأرقام المبكرة ليوم الجمعة السوداء إلى نمو قوي بصفة خاصة في المبيعات عبر الإنترنت. لكن حركة المتسوقين في المتاجر الفعلية كانت متباينة، وتخفي التوقعات الإجمالية مؤشرات على وجود ضغوط اقتصادية.

ويرجع السبب في جزء كبير من هذه الزيادة في الإنفاق إلى التضخم الذي يبلغ 3.8%، وهو أعلى بنحو نقطة مئوية واحدة مقارنة بكل من العامين الماضيين، ولا تزال ثقة المستهلكين مهتزة، وذلك وفقاً لما نشره موقع «العربية نت».



إقبال ضعيف



وبحسب مراقبين، فإن المستهلكين بدوا أقل انبهاراً بالتخفيضات، وإن المتاجر تحتاج إلى بذل المزيد لجذبهم. فقد قدمت إحدى الشركات، على سبيل المثال، بطاقات هدايا بقيمة 100 دولار لأول 100 شخص يقفون في الطابور أمام كل متجر، وحصل أحدهم على بطاقة بقيمة ألف دولار. وقال المسؤول عن قطاع التجزئة في الأمريكتين لدى إحدى الشركات المتخصصة مايكل براون، الذي زار عدة متاجر في مقاطعة ويستشستر بولاية نيويورك: «بدت مستويات الإقبال ضعيفة عموماً مقارنة بمواسم الأعياد السابقة، وبدا أنها فقدت زخمها مبكراً».



زيارات أقل



وتشير بيانات شركة تحليلات جغرافية مكانية تقيس حركة المرور في المتاجر في الوقت الفعلي، إلى أن عدد زيارات المتاجر في الولايات المتحدة كان أقل 2.4% عن العام الماضي، إذ بلغ 760 مليون زيارة بعد الساعة السادسة والنصف مساء بقليل بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (23:30 بتوقيت غرينتش). وأظهر استطلاع رأي أجراه «الاتحاد الوطني لتجار التجزئة» في نوفمبر الجاري أن 82% من المستهلكين يتخذون خطوات لإدارة نفقات الأعياد، مثل شراء هدايا أقل تكلفة. وقال نايل، شأنه شأن كثير من المتسوقين الأمريكيين، إنه اختار البحث عن الصفقات بنفسه لأسباب منها تجنب تكاليف الشحن.



تجاوز التوقعات



وأظهرت بيانات أولية حتى الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الساحل الشرقي أن الإنفاق عبر الإنترنت في يوم الجمعة السوداء قفز 12.8% مقارنة بالعام الماضي إلى 9.7 مليار دولار، مما يضع اليوم على مسار لتجاوز توقعات الشركة بزيادة قدرها 9.2%. وأظهرت بيانات أن النصف الأول من اليوم وحده سجل مبيعات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة بقيمة 5.9 مليار دولار، بزيادة 2.9% عن العام الماضي.



خصومات كبيرة



وبغض النظر عن المخاوف الاقتصادية، من المتوقع أن يظل إجمالي الإنفاق قوياً. وذكرت تقارير لشركات عدة، أن المستهلكين أنفقوا نحو 7.1 مليار دولار عبر الإنترنت في يوم عيد الشكر، وهو ما مثل قفزة 10.4% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل الخصومات الكبيرة على الأجهزة الإلكترونية والألعاب والملابس. وبالفعل، كانت زيارات متاجر بيع الإلكترونيات تزيد 3.2% عن يوم الجمعة السوداء الماضي في وقت متأخر من بعد الظهر. ويتوقع «الاتحاد الوطني لتجار التجزئة» أن ترتفع مبيعات التجزئة خلال موسم الأعياد في شهري نوفمبر وديسمبر 4.2% على أساس سنوي، لتصل إلى ما يزيد قليلاً على تريليون دولار.