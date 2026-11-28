أنهت الأسهم الأمريكية على مكاسب قوية في آخر تداولات لها، منهية أسبوعاً قصيراً بسبب العطلات اتسم بتقلبات حادة، مع عودة الإقبال على الأصول عالية المخاطر وقيادة أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي موجة الصعود في الأسواق.



دعم التكنولوجيا



وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 591.99 نقطة، أو 1.18%، ليغلق عند 50774.94 نقطة، فيما صعد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنحو 1.6% إلى 7297.49 نقطة، وأضاف مؤشر «ناسداك» المركب 543.70 نقطة، بما يعادل 2.31%، ليصل إلى 24129.50 نقطة.



وجاءت المكاسب بدعم من أسهم كبرى شركات التكنولوجيا، إذ ارتفع سهم «ميتا» بأكثر من 3%، وقفز سهم «أمازون» بأكثر من 4%، فيما صعد سهم «برودكوم» بنحو 4%.



تأرجح معنويات المستثمرين



وتأرجحت معنويات المستثمرين خلال الأسبوع بين اقتناص الفرص بعد موجة بيع قوية شهدتها الأسواق في الفترة الماضية، وبين المخاوف المرتبطة بارتفاع الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي وزيادة الاعتماد على التمويل والاقتراض، إضافة إلى الشكوك بشأن سرعة تحول هذه الاستثمارات الضخمة إلى عوائد ملموسة للشركات.



وعلى أساس أسبوعي، حققت المؤشرات الأمريكية الرئيسية مكاسب لافتة، إذ ارتفع كل من «داو جونز» و«ستاندرد أند بورز 500» بأكثر من 5%، مسجلين أفضل أداء أسبوعي لهما منذ أكتوبر 2022 وأبريل 2025 على التوالي، بينما قفز «ناسداك» بأكثر من 6% ليسجل أقوى مكاسبه الأسبوعية منذ أبريل الماضي، مدعوماً بانتعاش أسهم التكنولوجيا والنمو.