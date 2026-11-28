غيرت وكالة «ستاندرد أند بورز» النظرة المستقبلية لتصنيف فرنسا إلى «سلبية» من «مستقرة». وأشارت إلى تزايد الضغوط على الميزانية العامة في ظل ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يزيد من صعوبة خفض العجز.



وأكدت الوكالة التصنيف السيادي لفرنسا عند مستوى «A+/A-1»، لكنها قالت إنها تتوقع عجزاً مالياً أكبر هذا العام والعام المقبل مما توقعت في السابق.



تقييد خفض العجز



وقالت «ستاندرد أند بورز» في بيان: «قد يواصل الاستقطاب السياسي، حتى بعد الانتخابات الرئاسية 2027، في تقييد تنفيذ إجراءات خفض العجز والإصلاحات المعززة للنمو». وارتفعت تكاليف الاقتراض غير المسبوقة لأجل عشر سنوات في فرنسا إلى أكثر من 5.14% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ 2002، وصعدت بوتيرة أشد من معظم الدول المماثلة. وعكس الارتفاع مخاوف بشأن قدرة البلاد على كبح عجزها وضمان إقرار ميزانية 2027 واحتواء الاضطرابات الاجتماعية المرتبطة بتكلفة المعيشة.



انكماش الاقتصاد



وقال وزير المالية رولان ليسكور في بيان: «يؤكد هذا التقييم الحاجة الملحة إلى إقرار ميزانية مسؤولة للبلاد دون تأخير، تعيد أوضاع ماليتنا العامة إلى مسارها بخفض العجز إلى ما لا يزيد على 5%».



وأضاف: «تظل الحكومة الفرنسية ملتزمة تماماً بمواصلة مسار ضبط أوضاع المالية العامة». وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الفرنسي انكمش في الربع الثالث بأكثر مما كان يُعتقد في البداية، إذ دخلت البلاد من الناحية الفنية في حالة ركود، مما يسلط الضوء على صعوبة خفض العجز ويجعل هدف الحكومة للنمو البالغ 0.5% في عام 2026 بعيد المنال إلى حد كبير.