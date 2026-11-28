تراجع خام برنت بشكل طفيف في آخر تداولات له، لكنه أوقف سلسلة هبوط استمرت ثلاثة أسابيع ليحقق أول مكاسب أسبوعية له في نوفمبر الجاري، إذ أدت هجمات على ناقلات نفط في مضيق هرمز وعلى بنية تحتية للطاقة في السعودية إلى تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط. وصعد خام برنت بنحو 3% خلال الأسبوع، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط 0.9%.

دون عتبة الـ100 دولار



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار، أو 1.2%، عند التسوية لتصل إلى 95.44 دولار للبرميل. ووصل السعر في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر، لكنه ظل دون عتبة الـ 100 دولار. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83.08 دولار للبرميل عند التسوية، منخفضة 60 سنتاً، أو 0.7%، عن إغلاق يوم الأربعاء. ولم يجرَ تسوية لعقود الخام الأمريكي بسبب عطلة عيد الشكر.

اضطراب الإمدادات



وقال المدير لدى إحدى شركات الوساطة مارك شيفر: «أعادت الهجمات على منشآت الطاقة والناقلات في الشرق الأوسط اضطراب الإمدادات إلى دائرة الاهتمام».



وتراجعت الأسعار في الأسابيع القليلة الماضية وسط شعور المستثمرين بالارتياح لإحجام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تصعيد العمليات العسكرية ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، ومع ذلك، تواصل إيران مهاجمة السفن المارة عبر مضيق هرمز مما يعطل صادرات النفط.