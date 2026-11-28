صعد فائض الميزان التجاري للسعودية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026م بنسبة 38.37% على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع قيمة الصادرات ولا سيما البترولية، إضافة إلى تراجع فاتورة الواردات، لتبرز الأرقام كفاءة التجارة الخارجية للمملكة وقدرتها على التكيف مع التغيرات الهيكلية للأسواق العالمية وتجاوز الاضطرابات بفضل امتلاكها سلاسل إمداد قوية وبنية تحتية متقدمة للخدمات اللوجستية. وذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، وإحصائية أعدتها «العربية Business».



تعويض العجز



وحققت المملكة فائضاً تجارياً بقيمة 60.36 مليار دولار (226.37 مليار ريال) خلال العام 2026م حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل فائض بلغ 43.63 مليار دولار (163.6 مليار ريال) بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتشير الأرقام إلى تسجيل السعودية عجزاً بالميزان التجاري خلال خمسة أشهر من بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي، إلا أن القفزة بالفائض المحقق في الأشهر الأربعة الأخرى عوّض هذا العجز.



مارس أعلى فائض



وارتفع فائض الميزان التجاري خلال مارس بنسبة 21.68%، وفي أبريل بنمو 76.48%، ثم قفز مجدداً في مايو بنسبة 260.42%، وأخيراً زاد بنحو 74.5% في شهر سبتمبر. وسجل شهر مارس أعلى فائض في العام الحالي بواقع 15.06 مليار دولار (56.49 مليار ريال)، يليه سبتمبر بواقع 11.03 مليار دولار (41.37 مليار ريال). وحققت السعودية فائضاً بالميزان التجاري خلال الربع الأول من 2026م بواقع 25.05 مليار دولار (93.93 مليار ريال) مسجلاً زيادة بنسبة 49%، وبلغ 16.22 مليار دولار (60.84 مليار ريال) في الربع الثاني بنمو نسبته 60.2%، ثم بلغ الفائض 19.09 مليار دولار (71.59 مليار ريال) في الربع الثالث محققاً ارتفاعاً نسبته 14.4% على أساس سنوي.



نمو الصادرات 3.27%



وسجلت الصادرات السعودية، تشمل الصادرات البترولية وغير البترولية والسلع المعاد تصديرها، ارتفاعاً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026م بنسبة 3.27% على أساس سنوي، لتبلغ 237.92 مليار دولار (892.2 مليار ريال)، مقابل 230.39 مليار دولار (863.98 مليار ريال) بالفترة المماثلة من العام الماضي. وجاءت الزيادة في الصادرات نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات البترولية بنسبة 7.15% إلى 171.58 مليار دولار (643.43 مليار ريال)، مقابل 160.13 مليار دولار (600.49 مليار ريال) في الفترة نفسها من العام الماضي.