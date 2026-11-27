أشارت وكالة «فيتش» إلى نظرة مستقبلية «محايدة» لقطاع مديري الاستثمار على مستوى العالم لعام 2027. لكن الوكالة تعتقد أن «الاستثمار البديل» سيكون أكثر استقراراً من «الاستثمار التقليدي» حيث تتأثر نماذج الرسوم لدى مديري النوع الثاني -التي تعتمد على حجم الأصول المُدارة (AUM)- وصافي التدفقات الاستثمارية - ببيئة استثمارية صعبة تتسم بحالة من عدم اليقين على الأصعدة السياسية والجيوسياسية، إضافة إلى تقلبات معدلات التضخم وأسعار الفائدة.



محور إستراتيجي



وتتوقع وكالة فيتش أن تظل عمليات الاندماج والاستحواذ محوراً استراتيجياً رئيسياً في عام 2027، حيث يسعى مديرو الصناديق إلى توسيع نطاق منتجاتهم وقنوات توزيعها، والتركيز على قنوات النمو.



وتساهم الإصلاحات التنظيمية في تسهيل وصول الأفراد إلى منتجات الادخار والاستثمار طويلة الأجل، بينما من المتوقع أن يزداد حجم الأصول المُدارة المرتبطة بالتأمين، على الرغم من ازدياد المنافسة والرقابة التنظيمية.



ومن المتوقع أن تستفيد الشركات الكبرى من الرافعة التشغيلية واستمرار توحيد رؤوس أموال المستثمرين، في حين تواجه الشركات الأصغر ضغوطاً أكبر للتميز وحماية هوامش الربح وتأمين قنوات التوزيع.



تقلبات السوق



وقالت ناليني كالادين، مديرة فيتش للتصنيفات الائتمانية: «سيؤدي ضغط الرسوم، وتحول المنتجات إلى سلع أساسية، وتقارب الأسواق العامة والخاصة إلى زيادة أهمية الحجم، والقدرات الاستثمارية المميزة، والتوزيع الواسع لمديري الاستثمار التقليديين. وسيظل أداء السوق محركاً رئيسياً للأرباح في عام 2027».



وأضافت المحللة دافينا دنمور: «من المرجح أن يكون مديرو الاستثمار البديل أكثر مرونة، حيث إن الرسوم المتكررة على رأس المال الملتزم به على المدى الطويل أقل تأثراً بتقلبات السوق، ومن شأن الحجم والتنويع أن يساعدهم على جمع رأس المال وتوظيفه، وتوفير حلول السيولة في ظل انخفاض نشاط التخارج التقليدي».