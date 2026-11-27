كشف مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، اليوم، اتساع العجز التجاري الأمريكي للسلع بشكل حاد في أكتوبر مع استمرار التوسع في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذي واصل دفع الواردات للارتفاع بوتيرة سريعة، مما قد يضع التجارة على مسار يؤدي مرة أخرى إلى اقتطاع جزء من النمو الاقتصادي في الربع الرابع.

وقال المكتب: "إن العجز في تجارة السلع زاد 10.7%، أو إلى 149.5 مليار دولار الشهر الماضي.

نسبة إسهام التجارة

وقفزت واردات السلع 21.1 مليار دولار إلى 365.3 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات السلع 6.7 مليار دولار إلى 215.8 مليار دولار. ونما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 4.3% في الربع الماضي، بعد أن سجل نمواً بنسبة 2.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين. ولم تسهم التجارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الأرباع الأربعة الماضية على التوالي، وهو ما يعكس قوة الطلب المحلي.