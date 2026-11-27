كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن عدم تحقيق التجارة البحرية العالمية أي نمو خلال عام 2026، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات المناخية التي تؤثر على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، على أن تسجل نمواً بنسبة 3.2% في عام 2027.



وأوضح المؤتمر، في تقريره المحدث، أن حجم البضائع المنقولة بحراً بلغ 12.3 مليار طن في عام 2025، بنمو 1.9%، مشيراً إلى تعرض أربعة ممرات بحرية رئيسية لضغوط متزامنة، تشمل مضيق هرمز والبحر الأحمر والبحر الأسود وقناة بنما.



تكاليف الشحن والوقود



وأضاف التقرير أن تداعيات اضطراب الممرات البحرية تزيد من تكاليف الشحن والوقود والتأمين، خصوصاً أن أكثر من 80% من السلع المتداولة عالمياً تُنقل بحراً، لافتاً إلى ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب لناقلة نفط بقيمة 100 مليون دولار من 200 ألف دولار إلى مليون دولار للرحلة الواحدة.



مواجهة الاضطرابات



وحذر التقرير من أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود قد يرفع أسعار السلع الاستهلاكية في أقل البلدان نمواً بمعدل يصل إلى ضعف المتوسط العالمي.



ودعا الأونكتاد إلى تعزيز قدرة الدول الأكثر تأثراً على مواجهة الاضطرابات، من خلال إنشاء مخزونات مشتركة من الغذاء والوقود، وتوفير مسارات تجارية بديلة، وتسهيل الإجراءات الجمركية لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية.