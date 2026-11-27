شهدت «البورصة المصرية» خسائر أسبوعية بقيمة 103 مليارات جنيه، بدعم ضغوط مبيعات المستثمرين الأجانب.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في «البورصة المصرية» تراجعاً أسبوعياً بنسبة 2.5% بخسائر بلغت 103 مليارات جنيه، بعدما انخفض من مستوى 4.063 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 3.960 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الجاري.

تداولات المؤشرات

على صعيد المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» خسائر أسبوعية بنسبة 2.23% بعدما أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 50311 نقطة.

وتراجع مؤشر «إي جي إكس 70 إي دبليو آي» بنسبة 3.54%، ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 16886 نقطة، مقابل مستوى 17505 نقاط في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وسجل مؤشر «إي جي إكس 100 إي دبليو آي» تراجعاً أسبوعياً بنسبة 3.13%، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 22679 نقطة، مقارنة مع 23412 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

كما تراجع مؤشر الشريعة «إي جي إكس 33» بنسبة 2.08%، مغلقاً عند مستوى 6088 نقطة. وسجل مؤشر «إي جي إكس 30 كاب» انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 2.16%، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 62360 نقطة، مقابل 63735 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.