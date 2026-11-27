زادت أسعار القمح في بورصة يورونكست إلى أعلى مستوياتها في شهر اليوم، بعد أن عززت اضطرابات شحن الحبوب عبر البحر الأسود؛ بسبب الحرب التوقعات باستمرار الطلب القوي على إمدادات الاتحاد الأوروبي.



وتلقت الأسعار دعماً من مكاسب أوسع في الأسواق المالية بعد انحسار مخاوف المستثمرين المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في حين ترقب المتعاملون استئناف التداول في أسواق الحبوب بشيكاجو عقب عطلة عيد الشكر أمس.



أعلى مستوى



وزاد عقد القمح الأكثر تداولاً تسليم مارس القادم في يورونكست 1.5% إلى 241.25 يورو (264.89 دولار) للطن. ولامس العقد في وقت سابق 242 يورو للطن، وهو أعلى مستوى له منذ 20 أكتوبر، متجاوزاً الذروة السابقة المسجلة هذا الأسبوع عند 239 يورو. وارتفع عقد ديسمبر القادم، الأقرب استحقاقاً، 1.4% إلى 247.25 يورو للطن بعد أن سجل 248.25 يورو، وهو أعلى مستوى له في شهر.