صعدت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية في تعاملات اليوم، عقب عطلة «وول ستريت» بمناسبة عيد الشكر. وارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي 0.3% في التعاملات الصباحية ليصل إلى 8132.84 نقطة، ومؤشر «داكس» الألماني 0.7% ليصل إلى 25400.94. كما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة نحو 0.7% ليصل إلى 10679.11 نقطة.



ارتفاع «داو جونز» و«إس آند بي»



وكان من المتوقع أن ترتفع الأسهم الأمريكية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 1.2% ليصل إلى 50807 نقطة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 1.8% ليصل إلى 7323.50 نقطة. وارتفع مؤشر «نيكاي 225» الياباني القياسي بنسبة 2.1% ليصل إلى 58711.11 نقطة. كما ارتفع مؤشر «إس أند بي/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.8% ليصل إلى 8833.60 نقطة.



عمليات جني الأرباح



وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 4.3% ليصل إلى 4915.68 نقطة. وارتفع مؤشر «هانج سنج» في هونج كونج بنسبة 2.1% ليصل إلى 2694.77 نقطة، في حين تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 3.7% ليصل إلى 3606.49 نقطة. وجاءت القفزة في مؤشر «شنغهاي المركب» بعدما أشارت السلطات الصينية إلى دعم أكبر لسوق الأسهم. وفي الأسواق العالمية، دفعت عمليات شراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المؤشرات الرئيسية إلى الارتفاع، رغم بعض عمليات جني الأرباح التي حدّت من هذه المكاسب.



تعويض الخسائر في اليابان



وفي اليابان، تراجعت أسهم شركتي «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» في تعاملات الصباح، لكنها سرعان ما عوضت خسائرها، مما يؤكد استمرار جاذبية الأسهم في قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. كما يراقب المستثمرون عن كثب الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمنطقة جراء الزيادات في الرسوم الجمركية الأمريكية المقرر فرضها على الصين واليابان والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين. وتستأنف الأسواق الأمريكية تداولاتها في وقت لاحق اليوم في جلسة قصيرة بسبب عطلة.



حال عدم اليقين بأسواق الطاقة



وفي أسواق الطاقة، شهدت أسعار النفط تقلبات أخيراً؛ بسبب حالة عدم اليقين بشأن التوترات في الشرق الأوسط. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي، بنسبة 2.83% إلى 86.05 دولاراً للبرميل. بينما تراجع خام برنت، القياسي للنفط العالمي، بنسبة 1.09% إلى 97.62 دولاراً للبرميل. أما في أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بشكل طفيف إلى 159.43 ين ياباني من 159.23 ين. وبلغ سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.0967 دولار، بانخفاض عن 1.0975 دولار.