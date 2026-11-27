أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن وزارة الطاقة على اتصال بالولايات المتحدة بشأن اتفاق توريد الديزل.



وألغت روسيا جزئياً الحظر الذي فرضته على تصدير الديزل بعدما أبرمت اتفاقاً في أكتوبر الماضي مع البيت الأبيض، مع سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تهدئة أسعار الديزل قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لكن لم يتم حتى الآن تفريغ أي شحنات ديزل روسية في الولايات المتحدة منذ إبرام الاتفاق.



نقص الوقود



وتظهر بيانات «مجموعة بورصات لندن» أن ناقلة «أجيوي فانينديس» المحملة بالديزل موجودة في شمال المحيط الأطلسي بالقرب من نيويورك، بعدما أشارت الناقلة لفترة وجيزة في وقت سابق من الشهر إلى أن وجهتها هي الميناء. وأحجم نوفاك عن التعليق (الأربعاء) بشأن تلك الناقلة. ومنذ انهيار وقف إطلاق النار على منشآت الطاقة في نهاية الشهر الماضي، تتعرض روسيا مرة أخرى لهجوم أوكراني عنيف بالطائرات المسيرة على مصافي النفط لديها، مما تسبب في تعطل الإنتاج ونقص الوقود في عدة مناطق.