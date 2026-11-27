شهدت أسعار النحاس أكبر ارتفاع لها منذ يناير الماضي، لتواصل التعافي من أدنى مستوى لها خلال 11 شهراً، بالتزامن مع صعود أسواق الأسهم العالمية، مع عودة استعداد المستثمرين للمخاطرة بعد أسابيع من التقلبات التي تأججت بفعل المخاوف بشأن التداولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وارتفع المعدن بنسبة وصلت إلى 6.5% في أكبر ارتفاع له خلال جلسة تداول منذ 29 يناير الماضي، ليتجاوز سعره 12,600 دولار للطن في «بورصة لندن للمعادن».

البيع المكشوف

وتتجه الأسعار نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية لها منذ أوائل أكتوبر الماضي. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، فيما سجلت الأسهم الصينية مكاسب، بعد أن جدد «مجلس الدولة» الصيني تأكيد دعمه للسوق في بيان نادر صدر خلال منتصف جلسة التداول. وقال المتداول في إحدى الشركات المتخصصة هاري جيانج: «إن الأمر يتعلق بعمليات مكثفة لتغطية مراكز البيع على المكشوف، حفّزها انتعاش الأسهم الأمريكية، وفي ظل استمرار محدودية المخزونات في الصين، فإن حدوث ارتداد بهذا الحجم يبدو منطقياً تماماً».



نقص المعروض

وكانت التوقعات بشأن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية قد دفعت المتداولين إلى شحن كميات ضخمة من النحاس إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الحالي، الأمر الذي أدى إلى نقص المعروض في الأسواق الأخرى، غير أن موجة الضغط على مراكز البيع على المكشوف في الصين أوجدت فرصة تداول مربحة أخيراً.