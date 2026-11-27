أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي اليوم، أن بغداد تعتبر تصدير النفط بعيداً عن شركة تسويق النفط (سومو) تهريباً ما دامت إيراداته لا تدخل خزينة الدولة.

وقال العبودي: "ديوان الرقابة المالية أثبت الأضرار الناجمة عن تهريب نفط إقليم كردستان بعيداً عن تصدير شركة (سومو) بأكثر من 100 مليار دولار خلال المدة من 2008 إلى 2025".



ترمب يؤيد الإجراءات



وأغلق العراق أخيراً، معبرين حدوديين في إقليم كردستان، أحدهما مع سورية والآخر مع إيران، بعد أن أمر رئيس الوزراء علي الزيدي السلطات الاتحادية بتولي السيطرة على المعابر التي تديرها حكومة الإقليم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال أخيراً، إنه يؤيد إجراءات رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لمكافحة تهريب النفط وحصر السلاح بيد الدولة. وكتب ترمب على منصته "تروث سوشال": "نحن ندعم جهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لترسيخ سلطة الدولة في كل أنحاء العراق، ووقف تهريب النفط العراقي، وإنهاء الفساد، ووضع كل الأسلحة تحت السيطرة الحصرية للدولة"، وذلك بهدف بناء عراق موحد ومزدهر وقوي، يتخذ قراراته السياسية بنفسه."