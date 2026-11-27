أعلنت روسيا تمديد الحظر المفروض على معظم صادرات وقود الطائرات لمدة أربعة أشهر حتى نهاية مارس، لتأمين الإمدادات لسوقها المحلية، مع استمرار أوكرانيا في شن هجمات على مصافي التكرير الروسية.

وجرى تمديد القيود، التي فُرضت في يونيو الماضي وكان من المقرر أن تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، إلى 31 مارس القادم، بحسب بيان نشرته الحكومة عبر تطبيق «تيليغرام» (الجمعة). وتُستثنى من الحظر صادرات الوقود بموجب الاتفاقيات المبرمة بين الحكومات.



ضغوط على مصافي التكرير



تسلط الخطوة الضوء على الضغوط المتزايدة التي يواجهها قطاع إنتاج الوقود في روسيا، بعدما بدأت كييف موجة جديدة من الهجمات على مصافي التكرير أواخر الشهر الماضي، بهدف الحد من إيرادات موسكو من الطاقة وزيادة تكلفة الحرب على المواطنين الروس. ودفعت الهجمات شبه اليومية أخيراً، معدلات تكرير النفط الخام في البلاد إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية.



ضمان إمدادات موثوقة



وقالت الحكومة في البيان: «تواصل الحكومة العمل لضمان إمدادات موثوقة ومتواصلة من الوقود للسوق المحلية». ولا تعد روسيا من كبار موردي وقود الطائرات للأسواق العالمية، إذ بلغ متوسط صادراتها 30 ألف برميل يومياً في 2025، ما يمثل أقل من 2% من الإمدادات العالمية، بحسب بيانات جمعتها «بلومبيرغ».