اقتربت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم، من أعلى مستوى لها هذا الشهر، مع تصاعد المخاوف حيال صادرات النفط من الشرق الأوسط بسبب الهجمات على الناقلات في مضيق هرمز والبنية التحتية للطاقة في السعودية. في ظل توقع محللين بتجاوز أسعار النفط حاجز الـ100 دولار (الورقة الخضراء).

أعلى مستوى

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً أو 0.55% إلى 97.10 دولار للبرميل بعدما ارتفعت بنحو دولارين عند التسوية، لتبلغ أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر الجاري. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.09 دولار للبرميل، بارتفاعها 2.41 دولار أو 2.88% مقارنة بالسعر عند التسوية. ولم تسجل تسوية الخام الأمريكي؛ بسبب عطلة عيد الشكر.

تراجع المعروض

وقال محللا بنك «إيه.إن.زد.» بريان مارتن ودانيال هاينز في مذكرة: «نعتقد أن خام برنت لا يزال بإمكانه تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل دون حدوث تصعيد كبير آخر في الشرق الأوسط، لكن ذلك يتطلب بشكل متزايد أدلة على تراجع المعروض القابل للتسليم». ويتجه الخامان نحو أول مكاسب أسبوعية لهما خلال أربعة أسابيع. وتراجعت الأسعار في الأسابيع الماضية وسط شعور بالارتياح لإحجام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تصعيد العمليات العسكرية ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي.