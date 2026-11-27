عززت أسعار الفضة مكاسبها خلال تعاملات اليوم (الجمعة)، بالتزامن مع هدوء التداولات في الأسواق الأمريكية؛ بسبب عطلة عيد الشكر، ليتجه المعدن إلى تحقيق مكاسب أسبوعية. وبلغ سعر الأوقية 44.47 دولاراً، بنسبة ارتفاع بلغت 9.70%.



ارتفاع مؤشر الدولار



في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة طفيفة 0.11% ليتداول عند 103.78 نقطة. يأتي ذلك في الوقت الذي عززت فيه أيضاً أسعار الذهب مكاسبها خلال التعاملات. وبلغ سعر الأوقية في التعاملات الفورية 3,679.42 دولاراً، بزيادة قدرها 3.16%.



تصفية الأصول



وقال كبير الاستراتيجيين لدى إحدى المجموعات المتخصصة روس ماكسويل: «إن عطلة الأسواق الأمريكية قد تحد من ضغوط البيع على الذهب، مع توقف عمليات تصفية الأصول المرتبطة بتراجع أسهم التكنولوجيا مؤقتاً، لكنه أشار إلى أن توقيت التعافي سيعتمد على اتجاه أسعار الفائدة الحقيقية والدولار وتدفقات الاستثمار». ويأتي هذا بعدما أظهرت بيانات ارتفاع صافي واردات الصين من الذهب عبر «هونغ كونغ» بنسبة 1.6% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي.