دعت الجزائر إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتصحيح ما وصفته باختلالات اقتصادية هيكلية، معتبرة أن حجم المبادلات التجارية بين الجانبين لا يواكبه استثمار أوروبي منتج أو نقل للتكنولوجيا أو تعاون صناعي يحقق توازنًا في المصالح.

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الخميس: إن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأكبر لبلاده، إذ يستحوذ على نحو نصف تجارتها الخارجية، لكن حجم التعاملات لم ينعكس بالقدر المطلوب على الاستثمار الإنتاجي أو نقل التكنولوجيا أو إقامة شراكات صناعية تنموية.

وأوضح عطاف، خلال مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة، أن إجمالي المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تجاوز تريليون دولار منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ عام 2005، في حين لم تتجاوز الاستثمارات الأوروبية في الجزائر 17 مليار دولار، معتبرا أن هذه الأرقام تكشف فجوة بين حجم التجارة ومستوى الاستثمارات التي يفترض أن تدعم الاقتصاد الجزائري وتساهم في تنويع مصادر دخله.

وتستند الجزائر في مطالبتها بمراجعة الاتفاق إلى تغير الظروف الاقتصادية منذ إبرامه قبل نحو عقدين، إذ تسعى إلى توسيع صادراتها خارج قطاع المحروقات، وتعزيز الإنتاج المحلي، وجذب استثمارات نوعية تتيح نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات، بدلا من استمرار العلاقة التجارية في إطار يغلب عليه تبادل السلع دون انعكاس تنموي متكافئ، بحسب رؤية عطاف.

وتتصاعد الخلافات بين الجزائر وبروكسل أيضا بشأن القيود المفروضة على صادرات جزائرية إلى السوق الأوروبية، خصوصا منتجات الحديد والصلب، إذ أشار الوزير إلى أن الإجراءات الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو الماضي حددت حصة الجزائر بنحو 66 ألف طن، مقارنة بأكثر من 630 ألف طن في عام 2025، ما أدى، بحسب الأرقام الجزائرية، إلى تراجع الصادرات بأكثر من 80% خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وبنسبة 99.76% في أكتوبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وترى الجزائر أن القيود التجارية الأوروبية لا تتماشى مع أهداف الشراكة التي يفترض أن تقوم على فتح الأسواق وتبادل المنافع، وتطالب بمعالجة الخلافات بشأنها ضمن الأطر التعاقدية والمؤسساتية للاتفاق، بعيدا عن الإجراءات الأحادية أو الضغوط السياسية.

وفي هذا السياق، شدد عطاف على ضرورة إعادة تفعيل مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي، الذي لم ينعقد منذ عام 2020، باعتباره الإطار المؤسسي المخصص لمناقشة الخلافات وتسوية الملفات العالقة بين الطرفين، مؤكدا أن الحوار الرسمي هو المسار المناسب لمعالجة التباينات، بدلا من تبادل التصريحات أو اتخاذ خطوات منفردة.

وتأتي المطالبة الجزائرية في وقت تسعى فيه البلاد إلى إعادة تشكيل علاقاتها الاقتصادية الخارجية، عبر تنويع الشركاء التجاريين وتوسيع الاستثمار في قطاعات الصناعة والطاقة والتصدير، وسط تحركات أوروبية لتعزيز علاقاتها مع دول جنوب المتوسط وتأمين سلاسل الإمداد والطاقة، بما يجعل مستقبل الاتفاق أحد الملفات الحساسة في العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وأكد عطاف أن الجزائر تريد شراكة متوازنة تحفظ المصالح المشتركة، ولا تتحول إلى أداة للضغط أو المساومة أو التدخل في خياراتها السيادية أو طبيعة علاقاتها مع شركائها الآخرين، مشددا على أن مراجعة الاتفاق لا تعني التخلي عن الشراكة الأوروبية، بل إعادة ضبطها بما يتوافق مع التحولات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر ومع متطلبات المرحلة المقبلة.