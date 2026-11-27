تفاقمت أزمة المعيشة في إيران، مع استمرار موجة ارتفاع الأسعار التي لم تستثنِ المواد الغذائية الأساسية، من البيض والدجاج والحليب والأرز والمعكرونة والبطاطا، وصولاً إلى الأدوية والخدمات العلاجية.

وكشفت البيانات المنشورة من قبل وسائل الإعلام الإيرانية عن اتساع الضغوط المعيشية لتشمل المدن والقرى على حد سواء، بل إن المناطق الريفية تسجل معدلات تضخم أعلى من المناطق الحضرية، في وقت تتراجع فيه القيمة الفعلية لأجور العمال وتتآكل القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع. وذلك بحسب ما ذكر موقع «العربية نت».

107% نسبة التضخم

ووفقاً للأرقام، فقد بلغ التضخم على أساس سنوي في المناطق الحضرية 85.5% في أكتوبر 2026، مقابل 107% في المناطق الريفية، أي بفارق 21.5 نقطة مئوية لمصلحة المدن.

وتعكس هذه الأرقام تسارع ارتفاع تكاليف المعيشة في الأرياف، خلافاً للاعتقاد السائد بأن الحياة فيها أقل تكلفة مقارنة بالمدن الكبرى.

وبحسب وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، وصلت موجة الغلاء إلى مستويات جعلت حتى المواد الغذائية البسيطة خارج متناول شرائح واسعة من ذوي الدخل المحدود. فقد بلغ سعر البيضة الواحدة 27 ألف تومان، فيما وصل سعر علبة التونة إلى نحو 320 ألف تومان، بالتزامن مع انتشار عروض بيع المواد الغذائية بالتقسيط عبر منصات التسوق الإلكترونية.

ضغوط على الأسر

وفي السياق نفسه، ارتفع سعر الزيت النباتي بنحو 365% خلال عام، والمايونيز بنسبة 251%، والبيض بنسبة 224%. كما شهدت أسعار الدجاج والحليب والمعكرونة والأرز والبطاطا زيادات متواصلة، ما ضاعف الضغوط على السلة الاستهلاكية للأسر الإيرانية.

ولم تقتصر الزيادات على الغذاء، بل امتدت إلى قطاع الأدوية والعلاج. وقالت فاطمة محمدبيغي، نائبة رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، أخيراً، إن ارتفاع أسعار بعض الأدوية بنسبة تصل إلى 1000% لا يمكن تبريره اقتصادياً.

وأشارت إلى احتمال ارتباط جانب من الزيادات بالحرب ونقص المواد الأولية أو الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، لكنها شددت على أن الزيادات غير الطبيعية وغير المرتبطة بظروف السوق لا يمكن قبولها.

مخاوف نقص الأدوية

وتشير تقارير داخلية كذلك إلى ارتفاع جديد في أسعار أدوية أساسية، بينها الإنسولين لمرضى السكري، واللوسارتان لمرضى ضغط الدم، والتامسولوسين لمرضى البروستاتا. ويأتي ذلك وسط مخاوف من نقص بعض الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج وتراجع نطاق الخدمات الصحية التي يحصل عليها المتقاعدون.