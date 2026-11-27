رجحت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرز آند بورز» في تقرير حديث أن يؤدي استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط خلال العام 2027 والحرب الروسية الأوكرانية إلى إبقاء أسواق المنتجات المكررة تحت الضغط، في حين أن قوة ظاهرة النينيو قد تدفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع في أوائل العام 2027.



وحدد التقرير 5 مخاطر رئيسية تهدد اقتصادات الدول الناشئة، يتقدمها اضطراب إمدادات الطاقة الذي يؤدي إلى ارتفاع التضخم والضغط على الأسواق، وصنفت هذا الخطر عند المستوى المرتفع. أما الخطر الثاني فهو ارتفاع العوائد العالمية مما يعرض المقترضين الأضعف لضغوط إعادة التمويل، وصنفته عند المستوى العالي (الأقل من المرتفع).



ظاهرة النينيو



ويتمثل الخطر الثالث في ظاهرة النينيو التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة التقلبات الاقتصادية، وصنفته عند المستوى العالي. أما الخطر الرابع فهو عدم اليقين بشأن السياسة التجارية وضعف الطلب الصيني مما يؤثر سلباً على صادرات الأسواق الناشئة، وصنفته أيضاً عند المستوى العالي. وأخيراً، الخطر الخامس المتمثل في الطلب على الذكاء الاصطناعي الذي يؤدي إلى ارتفاع الصادرات ويخفي تزايد مخاطر التأخير في سداد الديون، وصنفته عند معتدل.