استقرت أسعار الذهب اليوم (الجمعة)، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، وسط ترقب المستثمرين مزيداً من المؤشرات بشأن السياسة النقدية الأمريكية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3567.33 دولاراً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% إلى 3565.20 دولاراً، وحقق المعدن النفيس مكاسب بنحو 1% خلال الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.3% إلى 41.51 دولاراً للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1292.47 دولاراً للأوقية، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 868.53 دولاراً للأوقية، ويتجه المعدنان الأخيران لتسجيل خسائر أسبوعية.