اختتم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف بندر بن إبراهيم الخريف، زيارته إلى المملكة المتحدة، التي ركزت على توسيع آفاق التعاون الصناعي والتقني بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية والشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تطوير القدرات الوطنية وتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية.

والتقى الخريف خلال الزيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، حيث اطّلع على ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية من جهود وطنية متكاملة وخطوات متسارعة نحو تحقيق مستهدفات التوطين، بدعم القيادة.

وعقد لقاءً ثنائياً مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الجاهزية والصناعة الدفاعية لوك بولارد، بحث خلاله سبل توسيع الشراكات الصناعية والاستفادة من الخبرات المشتركة، مما يدعم تحقيق مستهدفات التوطين وبناء القدرات الوطنية.

كما ترأس الجانب السعودي في اجتماع اللجنة الصناعية السعودية البريطانية، الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة الوزير البريطاني لوك بولارد، رئيس الجانب البريطاني في اللجنة، وبحضور عددٍ من المسؤولين.

واستعرض الاجتماع أهمية بناء الشراكات الإستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية، وبحث فرص الاستثمار والتكامل الصناعي بين البلدين، مما يسهم في نقل المعرفة والتقنيات وبناء القدرات الوطنية.

وفي إطار توسيع فرص التعاون مع القطاع الخاص، التقى الخريف بمشاركة محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، عدداً من الشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، حيث جرى استعراض فرص التعاون وبناء الشراكات الصناعية وتعزيز مشاركة الشركات، مما يدعم نمو القطاع وتنافسيته.

وفي جانب تنمية الكفاءات الوطنية وتبادل المعرفة، التقى قائد الكلية الملكية للدراسات الدفاعية الفريق السير جورج نورتون، بحضور مسؤولين من جامعة كرانفيلد وكنجس كولدج، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الدراسات الدفاعية وتبادل الخبرات، مما يسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها، ويدعم مستقبل قطاع الصناعات العسكرية.

وفي إطار الاهتمام بتنمية الكفاءات الوطنية، التقى عدداً من المبتعثين السعوديين من منسوبي الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، واطّلع على طموحاتهم ومعارفهم، وما يمكن أن تسهم به خبراتهم في دعم مسيرة القطاع وتطويره وتعزيز تنافسيته.

وتأتي هذه الزيارة امتداداً لجهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية في تنظيم القطاع وتمكينه، وتعزيز بيئته الاستثمارية، وربط الشركات الوطنية بالمصنّعين العالميين، وتوسيع فرص الشراكات الصناعية ونقل المعرفة والتقنيات، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.