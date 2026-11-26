كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعتها انتظام المنشآت في دفع مستحقات العاملين، إنفاذًا للأمر الملكي القاضي بدعم أجور السعوديين في المنشآت المستحقة، الذي تنفذه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر نظام «ساند».

وأوضحت الوزارة أن متابعة انتظام المنشآت في صرف مستحقات العاملين تأتي وفق أحكام نظام العمل والضوابط المعتمدة، صونًا لحقوقهم المالية.

يأتي ذلك بعد صدور قرار دعم أجور السعوديين العاملين في المنشآت المستحقة عبر نظام «ساند» لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، بهدف المحافظة على الوظائف وتعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين.

واشترط الأمر الملكي لاستحقاق التعويض اشتراك العامل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل قبل الأول من يوليو 2026، والتزام المنشأة بسداد الأجور والاشتراكات التأمينية.

كما ألزم المنشآت بمواصلة صرف أجور العاملين غير المشمولين بالدعم، واستئناف صرف أجور المشمولين عقب انتهاء مدة التعويض.

وتضمن الأمر الملكي تشكيل لجنة وزارية تتولى تحديد القطاعات والمنشآت المستحقة للدعم، ووضع معايير الاستحقاق وآليات صرف التعويض وأولوياته، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.