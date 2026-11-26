كشفت الميزانية العامة للسعودية لعام 2027 عن حزمة من القرارات والمشاريع والمبادرات المزمع تنفيذها خلال العام القادم، ورصدت «عكاظ» أبرز 50 مستهدفاً، من بينها قرارات لتوطين المهن، ومشاريع للإسكان والنقل والصحة والتعليم، وإطلاق خدمات حكومية جديدة.



التوطين والإسكان والتأشيرات



تعتزم المملكة إصدار 6 قرارات جديدة لتوطين المهن، وضخ 80 ألف وحدة سكنية وأرض مطورة، وإبرام اتفاقيات للإعفاء من التأشيرات مع كوريا الجنوبية وسنغافورة، وإطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة، وتدشين 30 خدمة إلكترونية عبر «أبشر»، وإطلاق النسخة الجديدة من منصة «تأشيرة السعودية».



المطارات والطرق والنقل



تشمل المشاريع توقيع عقود مطار الطائف الدولي الجديد، وتطوير مطار الأمير نايف بالقصيم، وطريقي جدة – مكة المكرمة وعسير – جازان، وتنفيذ المرحلة الأولى من المسار السابع لقطار الرياض، وتنفيذ مشروع الحافلات السريعة بالمدينة المنورة بنحو 200 حافلة، وتشغيل النقل العام بالحافلات في أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة، وتدشين صالات سفر جديدة بمطار الملك سعود بالباحة، وصالة القدوم الدولية بمطار أبها.



الصحة والتعليم



تستهدف المملكة توفير مضخات الأنسولين ومستلزماتها لمرضى السكري، وتشغيل مستشفى جامعة أم القرى بالكامل، وإجراء 600 عملية زراعة كلى بالخدمات الصحية لوزارة الدفاع، وتوطين جميع الفحوصات الجينية، ونقل 10 تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، وتأسيس مركز للابتكار الدوائي.



وتشمل المستهدفات تدريس اللغة الصينية لـ218,796 طالباً وطالبة، وإلحاق 35,939 مبتعثاً بأفضل 200 جامعة ومعهد عالمياً، وإنشاء منصة لمساعدة المعلمين بالذكاء الاصطناعي، واستحداث 7 مدارس مركزية للتعليم عن بُعد، وتوظيف 61.4% من خريجي التدريب التقني والمهني خلال 6 أشهر.



الخدمات الحكومية والقضائية



تتضمن المبادرات أتمتة إجراءات إخلاء العقارات والاستغناء عن المعاملات الورقية، وإطلاق تطبيق للخدمات الحكومية لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وإصدار اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة، وتطوير تطبيق «تقاضي» لإنجاز الإجراءات القضائية، وإطلاق منصة لمراقبة مخزون الوقود بأكثر من 7 آلاف محطة، وتقديم خدمات الإعاقة والرعاية والتأهيل رقمياً لأكثر من مليوني مستفيد سنوياً.



الرياضة والثقافة والترفيه



تعتزم المملكة تخصيص 3 أندية رياضية، واستكمال تصميم ملعب أبها بسعة تتجاوز 45 ألف متفرج، وتنظيم 10 فعاليات رياضية عالمية، ورفع تراخيص المنشآت الرياضية الخاصة إلى 5,472 ترخيصاً، ورفع الحضور الجماهيري لدوري روشن إلى 2.5 مليون مشجع، وافتتاح 4 متاحف إقليمية، وبيتين ثقافيين بالخبر وطويق.



السياحة والحج والاستثمار



تستهدف الميزانية جذب 144.5 مليون سائح، وتحقيق إنفاق سياحي بقيمة 358.4 مليار ريال، وجذب استثمارات بـ14.3 مليار ريال لتطوير 8 مواقع بمكة المكرمة، وإطلاق منصة موحدة للعاملين الموسميين بالحج، ومبادرة «رحلة بلا أمتعة» للمعتمرين، وخدمة أكثر من 450 ألف حاج عبر مبادرة «طريق مكة».



الزراعة والبيئة والطاقة



تشمل المستهدفات تقديم تمويلات زراعية بـ6.6 مليار ريال، وتوفير 11,628 وظيفة عبر التمويلات الزراعية، وتخصيص تشغيل وصيانة 1,081 حديقة عامة، وافتتاح 3 حدائق كبرى بالرياض بمساحة تتجاوز 550 ألف متر مربع، ودعم بدء التشغيل المشترك لأول مفاعل نووي بحثي سعودي.