كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، عن تصحيح أسعار العقارات في أكثر من 217 حيًا سكنيًا بالرياض، بنسب تراوحت بين 15% وأكثر من 50% حتى نهاية الربع الثالث من 2026، مقارنة بمستوياتها قبل صدور قرارات التوازن العقاري.



وأوضح الحماد، خلال ملتقى الميزانية السعودية 2027، أن التصحيح السعري لا يزال مستمرًا في الأحياء الموزعة على خمسة قطاعات بالعاصمة، وتتفاوت نسب الانخفاض بحسب حجم المعروض وطبيعة الطلب وجاهزية المواقع.



وأشار إلى أن الرياض استقبلت 89 ألف وحدة سكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، بزيادة 78% مقارنة بالمعروض السنوي قبل قرارات التوازن، البالغ 50 ألف وحدة، فيما بلغ المعروض خلال 2025 نحو 65 ألف وحدة، بارتفاع 30%.



وأسهمت زيادة المعروض في تقليص الفجوة المتوقعة بين العرض والطلب حتى عام 2030 بنحو 55 ألف وحدة سكنية، لتصل إلى 305 آلاف وحدة.



يأتي ذلك عقب حزمة الإجراءات التي وجّه بها ولي العهد في مارس 2025، وشملت تحرير 81 مليون متر مربع من الأراضي شمال الرياض، وتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا لمدة خمس سنوات، بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، إلى جانب تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء وضبط العلاقة الإيجارية.