تراجعت أسعار الديزل عالمياً، بعد أشهر من الارتفاعات الحادة التي أعقبت اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، مدفوعة بتحسن تدفقات النفط والوقود عبر مضيق هرمز، ما يسهم في تخفيف الضغوط على المستهلكين والشركات والبنوك المركزية.

وهبطت العقود الآجلة للديزل في أوروبا بنحو 30% مقارنة بذروتها المسجلة مطلع الحرب، وسط تسارع وتيرة الانخفاضات خلال شهر نوفمبر الجاري، فيما تراجعت أسعار التجزئة في الولايات المتحدة، رغم بقائها أعلى من مستويات ما قبل الحرب.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن بلوغ متوسط سعر جالون الديزل المستخدم في النقل البري 5.94 دولار خلال الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر الحالي، بارتفاع نسبته 56% مقارنة بمستوياته قبل الحرب، مقابل 6.53 دولار سجلها في سبتمبر الماضي، حين بلغ مستوى قياسياً.



وفي الأسواق الآسيوية، جرى تداول شحنات الديزل بأسعار تقل عن المستويات المرجعية الإقليمية، في مؤشر على وفرة الإمدادات، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ».



وتزامنت تراجعات أسعار الديزل مع انخفاض أسعار النفط الخام وزيادة الشحنات العابرة لمضيق هرمز، ما مكّن مصافي التكرير الآسيوية من تعزيز إنتاجها، فيما واصلت المصافي الأمريكية العمل بمعدلات تشغيل مرتفعة.