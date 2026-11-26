ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم (الخميس)، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وسط هدوء نسبي في الأسواق المالية العالمية، فيما بقيت عملة «البيتكوين» دون مستوى 61 ألف دولار.

وصعدت «البيتكوين» بنسبة 1.08%، لتسجل 60,828 دولاراً، بزيادة بلغت 650.75 دولار، فيما ارتفعت «الإيثريوم» بنسبة 1% إلى 1,701.86 دولار، وسجلت «الريبل» ارتفاعاً بنسبة 1.35% لتصل إلى 0.9528 دولار، عند الساعة 1:07 ظهر اليوم بتوقيت السعودية.

وكشفت وكالة «بلومبيرغ» عن تصاعد الضغوط المالية التي تواجه شركات تعدين «البيتكوين»، جراء تدني أسعار العملة، ما دفع عدداً منها إلى بيع احتياطياتها لتغطية نفقات التشغيل وتمويل تحول أنشطتها نحو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وقدّر بنك «جي بي مورغان تشيس» متوسط تكلفة تعدين عملة «بيتكوين» واحدة بنحو 86 ألف دولار، مع تفاوت التكاليف بين الشركات المشغلة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه قطاع التعدين في ظل مستويات الأسعار الراهنة.