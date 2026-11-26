وضعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، (الأربعاء)، التصنيف الائتماني لشركة «إنفيديا» الأمريكية عند مستوى (AA) قيد المراقبة السلبية، بسبب تصاعد المخاطر المرتبطة بالإدارة والحوكمة، عقب إعادة تعيين جينسن هوانغ رئيساً تنفيذياً للشركة.

وأوضحت الوكالة أن مغادرة هوانغ منصبه وعودته مجدداً كشفتا عن أوجه ضعف في منظومة الحوكمة والرقابة الإدارية داخل الشركة، مشيرة إلى أن بقاء بعض أعضاء مجلس الإدارة في مناصبهم لفترات طويلة ربما أثر في استقلاليتهم.

وأضافت أن ممارسات الحوكمة في «إنفيديا» ربما لم تواكب النمو المتسارع للشركة ومكانتها المحورية في قطاع التكنولوجيا العالمي، مبدية مخاوف بشأن ضعف الرقابة على الإدارة التنفيذية، وغياب التخطيط الكافي لتعاقب القيادات، والاعتماد المفرط على شخصية واحدة في قيادة الشركة.

وأشارت الوكالة إلى أن انكشاف «إنفيديا» على السوق الصينية أثار تساؤلات إضافية بشأن إدارة المخاطر الجيوسياسية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، خصوصاً في ظل المخاوف المتعلقة باحتمال انتهاك قيود تصدير الرقائق المتطورة.

وأكدت «ستاندرد آند بورز» أنها قد تخفض التصنيف الائتماني للشركة خلال الـ90 يوماً القادمة، متوقعة أن يقتصر الخفض المحتمل على درجة واحدة إلى (AA-)، ما لم تكشف التحقيقات عن تطورات تضر بسمعة الشركة أو آفاق أعمالها المستقبلية.

في المقابل، أبقت وكالة «موديز» على تصنيف «إنفيديا» الائتماني عند مستوى (Aa1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن عودة هوانغ تقلل حالة عدم اليقين المرتبطة بقيادة الشركة على المدى القريب، رغم استمرار المخاطر التنظيمية والمتعلقة بالحوكمة.

وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 4% عند إغلاق تعاملات (الأربعاء)، لتبلغ خسائرها نحو 38% منذ السادس من أكتوبر الماضي.