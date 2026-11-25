أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أن برنامج التوازن العقاري يسير وفق المخطط له، مشيراً إلى أن السوق العقارية لم تعد للمضاربين، بل أصبحت للمطورين، وهو ما يستهدفه البرنامج.



وأوضح الحقيل،، أن السوق العقارية في الرياض تشهد توازناً سعرياً وانخفاضاً في أسعار المناطق الطرفية الأقل من حيث مستوى الخدمات، فيما بدأت أسعار المناطق المكتملة الخدمات داخل المدن بالعودة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه، جاء ذلك خلال حديثه لـ«العربية».



وكشف عن تقدم أكثر من 27 مليون متر مربع من الأراضي للحصول على تراخيص تطوير، بما يسهم في تعزيز المعروض العقاري خلال الفترة القادمة.



وأكد أن الهدف من برنامج رسوم الأراضي البيضاء ليس تحصيل الرسوم، بقدر ما هو تحفيز التطوير وزيادة المعروض العقاري، سواء من خلال رفع أعداد الوحدات السكنية أو تنويع المنتجات العقارية، باعتبار زيادة المعروض العامل الأهم في تحقيق التوازن بالسوق.