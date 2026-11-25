كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، تجاوز إنجازات منظومة النقل والخدمات اللوجستية خلال العام الحالي المستهدفات المحددة لعام 2026 ضمن رؤية السعودية 2030، مؤكداً أن نمو التجارة وإطلاق مبادرات جديدة أسهما في الحفاظ على سلامة سلاسل الإمداد واستمرار النشاط الاقتصادي.



وأوضح الجاسر، خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2027، أن حركة التجارة والصادرات والواردات سجلت نمواً، بالتزامن مع إطلاق مبادرات سريعة وذات أثر مباشر، أسهمت في ضمان توافر الاحتياجات الطبية والغذائية والمدخلات الصناعية.



وأشار إلى نجاح المملكة في إعادة توجيه حركة التجارة إلى الساحل الشرقي خلال أسابيع قليلة، لمواجهة التحديات التي شهدها البحر الأحمر، مع استمرار حركة النقل والتجارة بسلاسة، مدعومة بتطور البنية التحتية والمرونة التشغيلية والتكامل بين قطاعات النقل.



وأكد الجاسر أن القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً في تنفيذ أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية، سواء من خلال الشركات المحلية أو الدولية التي توجه استثمارات كبيرة إلى المملكة، في ظل الفرص الواعدة التي يوفرها القطاع.



ولفت إلى تكامل الأدوار التنظيمية والتشريعية بين الجهات المعنية بالطيران المدني والنقل والطرق والموانئ، بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.