طرحت هيئة السوق المالية مشروع الأحكام التنظيمية للسوق الموازية «نمو» لاستطلاع آراء العموم، متضمنًا تقييد تصرف كبار المساهمين في أسهمهم لمدة سنة من تاريخ انتقال الشركة إلى السوق الرئيسية، إلى جانب تعزيز متطلبات الإفصاح والحوكمة وحماية المستثمرين.



وتضمنت التعديلات المقترحة إلزام الشركات بالإفصاح الفوري عند تسجيل خسائر متراكمة تقل عن 20% من رأس المال، أو تحقيق صافي خسائر أو تدفقات نقدية تشغيلية سالبة لثلاث سنوات مالية متتالية، وإعداد خطة تصحيحية خلال 60 يومًا من تاريخ الإعلان عند بلوغ الخسائر المتراكمة 20% فأكثر من رأس المال، مع الإفصاح ربع السنوي عن مستجدات تنفيذها.



وشملت التعديلات إلزام الشركات بالإفصاح نصف السنوي عن تطورات استخدام متحصلات الطرح ونسب الإنجاز والمبالغ المستخدمة والمتبقية، والإفصاح الفوري عند وجود اختلاف بنسبة 5% فأكثر بين الاستخدام الفعلي للمتحصلات وما أفصحت عنه الشركة في نشرة الإصدار.



كما تضمنت إلزام الشركات بتحديث توقعات أدائها المستقبلي حال تأثرها بتغيير استخدام متحصلات الطرح، وعرضها ضمن المستندات الداعمة لاجتماع الجمعية العامة التي سيصوت فيها المساهمون على بند تغيير استخدام المتحصلات.



واقترحت الهيئة إلزام الشركات الراغبة في الطرح بهدف التخارج، أو التخارج المصحوب بزيادة رأس المال، بتقديم تقريري العناية المهنية اللازمة المالي والقانوني.



وبالتزامن مع مشروع الهيئة، تطرح «تداول السعودية» مشروع تعديلات على قواعد السوق، يشمل تطوير أحكام التعامل مع الشركات ذات الخسائر المتراكمة، بما في ذلك تعليق التداول وإلغاء الإدراج، وتحديث معايير الإدراج والانتقال إلى السوق الرئيسية، وإلغاء متطلب القيمة السوقية، وتعزيز الإفصاح عن ملكيات كبار المساهمين والأداء المالي والتوقعات المستقبلية.



وتهدف التعديلات المقترحة إلى رفع مستويات الشفافية وتعزيز الثقة بالسوق الموازية، من خلال التدرج في الإجراءات التنظيمية وفقًا لمستويات الخسائر واستمراريتها.