كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن القطاع الزراعي السعودي سجل أعلى مساهمة في تاريخه في الناتج المحلي الإجمالي، بلغت 124 مليار ريال خلال عام 2025، فيما وصل إنتاج السلع الزراعية الأساسية إلى نحو 13 مليون طن.



وأوضح الفضلي، خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2027، أن المملكة حافظت على صدارتها عالمياً في قيمة صادرات التمور ومنتجاتها، التي بلغت 1.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مشيراً إلى تخصيص محفظة تمويل زراعي تصل إلى 5 مليارات ريال لدعم الإنتاج الزراعي والتنمية الريفية وتبني التقنيات الحديثة.



وفي قطاع المياه، كشف الفضلي أن إنتاج المملكة من المياه المحلاة بلغ 17 مليون متر مكعب يومياً، فيما ارتفعت الطاقة الاستيعابية لأنظمة نقل المياه إلى 18.3 مليون متر مكعب يومياً، ووصلت سعة الخزن المائي إلى 32.5 مليون متر مكعب، في حين تجاوزت نسبة المحتوى المحلي 68%، وبلغت نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة 33.47%.



ولفت إلى ارتفاع إجمالي الأشجار المكافئة المزروعة ضمن مبادرة «السعودية الخضراء» إلى نحو 184 مليون شجرة، فيما بلغت مساحة الأراضي المتدهورة التي أعيد تأهيلها 1.254 مليون هكتار، إلى جانب إطلاق أكثر من 10.7 ألف كائن فطري في موائلها الطبيعية.



وكشف الفضلي عن تفعيل 74 فرصة استثمارية في قطاع إدارة النفايات، تشمل 99 مرفقاً، باستثمارات رأسمالية تتجاوز 11 مليار ريال.



وأكد أن منجزات منظومة البيئة والمياه والزراعة خلال عام 2026 شملت تطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وحماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، فضلاً عن تحفيز الاستثمارات وتوظيف التقنيات الحديثة.