كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، اعتزام المملكة إطلاق مساعد ذكي لكل مواطن خلال الربع الأول من عام 2027، بالتعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» والجهات الحكومية، لتمكين المستفيدين من إنجاز معاملاتهم الحكومية والاستفسار عن الخدمات صوتياً وبلهجاتهم المحلية.



وأوضح السواحة، خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2027، أن المساعد الذكي سيتيح للمواطنين إنجاز العديد من الخدمات الحكومية، من بينها تجديد جوازات السفر، وخدمات التطعيمات، وتسجيل الطلاب، مشيراً إلى إجراء تجربة أولية شملت 500 مستخدم.



وأكد أن المملكة تتجه للانتقال من مرحلة الحكومة الرقمية إلى الحكومة القائمة على الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي السعودي يقترب من نصف تريليون ريال، فيما تستهدف المملكة أن تكون ضمن أفضل 5 دول عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.



وبيّن السواحة أن السعودية حققت المركز الرابع عالمياً في المؤشر الكلي للحكومة الرقمية، متجاوزة مستهدف رؤية 2030 قبل موعده بـ4 سنوات، فيما بلغ عدد مستخدمي منصة «نسك» 70 مليون مستخدم، وأتاحت منصة «توكلنا» أكثر من 1800 خدمة، بالتزامن مع تقليص عدد المنصات الحكومية من 800 إلى 450 منصة.



وكشف عن نمو حجم التبادل التجاري الرقمي بنسبة 30% خلال الربع الأخير، ليبلغ 100 مليار ريال، وارتفاع جودة خدمات الاتصالات إلى 95%، متوقعاً نمو سوق التقنية بنسبة 9.4% خلال عام 2026، فيما أسهم البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات في تمكين أكثر من 1500 شركة تقنية.



وأشار السواحة إلى مواصلة المملكة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والتوسع في شبكة الكابلات البحرية ليتجاوز عددها 20 كابلاً، إلى جانب تخصيص مساحات تبلغ 80 كيلومتراً مربعاً، موزعة على أكثر من 20 موقعاً، لدعم هذا التوجه.