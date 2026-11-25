أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بتعيين ستة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف للدورة القادمة (1448–1452هـ)، وذلك لمدة أربع سنوات تبدأ اعتبارًا من 24/6/1448هـ.

وشمل القرار تعيين كل من: إبراهيم بن حمزة إبراهيم العتيبي، وأحمد بن محمد رده السفياني، وعبداللطيف بن صالح علي الغامدي، ومحمد بن حسن بكر صيرفي، ومحمد بن صالح عبدالكريم المالكي، ومعن بن عبدالله بكر قاضي.

ويأتي القرار استكمالًا لتشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف، وتعزيز دورها في تمثيل قطاع الأعمال، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي بالمحافظة.