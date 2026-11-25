كشف الاستثمار فهد آل سيف، أن حجم الاستثمارات في البنية التحتية بالسعودية تجاوز 6 تريليونات ريال خلال السنوات الخمس الماضية، استحوذت الاستثمارات المحلية على أكثر من 90% منها، بقيادة الشركات الكبرى والشركات المرتبطة بأسواق المال، فيما بلغت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 30% من إجمالي الاستثمارات.



وأكد آل سيف، خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2027، أن توجيهات القيادة تركز على تمكين المستثمرين وتسهيل رحلتهم الاستثمارية في المملكة، خصوصاً المستثمر المحلي، باعتباره الأقدر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة القادمة.

ولفت إلى تنوع المزايا التنافسية في مناطق المملكة، وتعدد الفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والتقنية، مدعومة بتكامل منظومات السوق المالية والاتصالات والنقل.



وكشف آل سيف أن استثمارات مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، الواقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تجاوزت 80 مليار ريال، مشيراً إلى أن المجمع سيشكل عنصر جذب للمستثمرين، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في قطاعي الابتكار والتقنية.



وأوضح أن منظومة الاستثمار تعمل على توفير المعلومات الاستباقية وتحفيز الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى صفقات فعلية واستثمارات مستدامة، مؤكداً أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية في مناطق المملكة يعزز جاذبيتها الاستثمارية.



وتوقع آل سيف أن تتحول السعودية من منصة جاذبة للاستثمارات إلى منصة عالمية لتكوين رأس المال، ينطلق منها المستثمر المحلي لإنتاج السلع وتقديم الخدمات وتصديرها إلى الأسواق الخارجية، مستفيداً من الإصلاحات التي شهدتها المملكة منذ انطلاق رؤيتها.



وشدد على أن المملكة ليست نقطة عبور لرؤوس الأموال، بل محطة ومنصة استثمارية، مؤكداً أن وضوح التوجهات يسهم في استدامة الفرص الاستثمارية، وبناء سلاسل الإمداد، وتوسيع القاعدة الاستثمارية، بما يدعم التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.