أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن التأشيرة السياحية السعودية تعد من أكثر التأشيرات تنافسية على مستوى العالم، إذ يمكن إصدار تأشيرة إلكترونية متعددة الزيارات خلال دقائق معدودة، وبتكلفة منافسة.



وأوضح الخطيب، خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2027، أن الوزارة أجرت العديد من الإصلاحات التشريعية لتسهيل إجراءات الاستثمار في القطاع السياحي، سواء في إنشاء الفنادق أو أنشطة شركات السفر والسياحة، لتصبح الإجراءات أكثر سهولة ووضوحاً.



ولفت إلى أن القطاع السياحي السعودي حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مؤشرات أداء تعادل أو تقترب من مستويات الفترة المماثلة من العام الماضي، رغم التحديات التي تواجهها المنطقة.



وكشف الخطيب عن استقطاب أكثر من 50 علامة فندقية جديدة لم يسبق لها العمل في المملكة، فيما ضاعفت كبرى الشركات الفندقية العالمية، من بينها «هيلتون» و«ماريوت» و«ريتز كارلتون» و«إنتركونتيننتال»، عدد غرفها الفندقية في السعودية، ووسعت استثماراتها في مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والبحر الأحمر.



وبيّن أن الاستثمارات التي شهدها القطاع السياحي خلال السنوات الخمس الماضية أسهمت في استحداث 250 ألف وظيفة جديدة، وإضافة أكثر من 200 ألف غرفة فندقية.



وأشار إلى أن اكتمال المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها الدرعية والقدية والبحر الأحمر، سيجعل السعودية من أكثر دول العالم تنوعاً في خيارات الإقامة السياحية وتنافسية في تكاليفها.