كشف وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ارتفاع حصة منافذ البحر الأحمر من صادرات المملكة غير النفطية من 19% إلى 41% في وقت قياسي، إثر إعادة توجيه حركة الصادرات والواردات إليها، لمواجهة التحديات التي شهدتها الملاحة في المنطقة، فيما استعادت حركة الشحن الجوي في الرياض مستوياتها السابقة بعد فترة وجيزة من تعرض المطار للاعتداء.

وأكد الإبراهيم، خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2027، أن الاقتصاد السعودي أثبت مرونته في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن تعزيز متانة هيكل الاقتصاد الوطني يرتكز على مسارين رئيسيين؛ مواصلة التنويع الاقتصادي، وتقليص اعتماد النشاط الاقتصادي على الإنفاق الحكومي المرتبط بالإيرادات النفطية، من خلال إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى تراجع مؤشر الاعتماد على النفط من 70% في عام 2019 إلى 61% في عام 2024، واستمراره في الانخفاض منذ ذلك الحين، مؤكداً أن المملكة تستهدف توظيف الإيرادات النفطية بالشكل الأمثل، وتنويع مصادر النمو والدخل، بما يحد من تأثر الاقتصاد بالتقلبات النفطية.



وكشف الإبراهيم أن صندوق البنية التحتية الوطني التزم، خلال فترة وجيزة، بتمويلات بلغت 10.5 مليار ريال، لمشاريع تصل قيمتها الإجمالية إلى 60 مليار ريال، مبيناً أن كل ريال خصصته الدولة عبر الصندوق استقطب أكثر من 4 ريالات من القطاع الخاص والمستثمرين.