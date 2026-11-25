تنظم غرفة مكة المكرمة ملتقى «وشاج»، تحت شعار «تكامل التجارة والقانون والذكاء الاصطناعي بمكة المكرمة»، يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026، بمقر الغرفة، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى العاشرة مساءً، بمشاركة نخبة من القانونيين والمستشارين والمتخصصين ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت التجارية.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التكامل بين القطاعين التجاري والقانوني، واستعراض دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير الممارسات القانونية وتيسير الإجراءات التجارية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالمتطلبات والالتزامات النظامية، وتمكين المنشآت من اتخاذ قرارات أكثر وعيًا، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات القانونية والتجارية.

ويتضمن الملتقى مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتخصصة، تشمل جلسات استشارية يقدمها محامون ومستشارون قانونيون، وورش عمل تثقيفية، إلى جانب استعراض قصص نجاح وتجارب عملية، وتدشين الدليل الإرشادي القانوني للأعمال.



وتُشكّل الجلسات الاستشارية إحدى أبرز فعاليات الملتقى، إذ تتيح لأصحاب المنشآت التجارية فرصة الحصول على استشارات متخصصة في مجالات تأسيس الأعمال والعقود والملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي وحماية المشروعات، بما يساعدهم على التعرّف إلى الحلول القانونية المناسبة وتجنّب المخاطر المحتملة.



ويركز الملتقى على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها الحماية القانونية للمنشآت، وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والمختصين القانونيين، وتوظيف التقنيات الذكية في تطوير الخدمات والاستشارات، إلى جانب حماية الأصول الفكرية، وترسيخ مفاهيم الحوكمة والامتثال التنظيمي، بما يدعم استدامة الأعمال ونموها.

ويستهدف «وشاج» أصحاب المنشآت التجارية بمكة المكرمة، والمحامين والمستشارين القانونيين، والمهتمين بالذكاء الاصطناعي وأثره في التجارة، إضافة إلى الطلاب والمتخصصين في المجالات القانونية والتجارية.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود غرفة مكة المكرمة لتعزيز بيئة الأعمال، وتوفير منصات تجمع الخبرات القانونية والتجارية والتقنية، وتسهم في تمكين المنشآت من مواكبة التحولات الحديثة، ورفع كفاءتها وتعزيز تنافسيتها.