ألزم البنك المركزي السعودي «ساما» البنوك والمصارف كافة العاملة في المملكة باستثناء مكافآت المتبرعين بأحد أعضائهم أو جزء منه من الحجز بموجب الأوامر القضائية، وتمكين المستفيدين من كامل مبالغ المكافآت بنسبة 100%.



ووفقاً لتعميم البنك المركزي، فإن المبالغ المستثناة من الحجز تشمل مكافآت التبرع بالأعضاء المودعة من وزارة المالية، أو وزارة الصحة، أو المركز السعودي لزراعة الأعضاء، إذ خصص البنك المركزي رموزاً تعريفية لهذه الإيداعات، لتمييزها عن بقية المبالغ الواردة إلى حسابات العملاء.



وجاء التعميم استناداً إلى المادة الـ26 من نظام التنفيذ، التي حددت الأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 746، القاضي بعدم جواز الحجز والتنفيذ على مكافآت التبرع بالأعضاء.



ووجّه وكيل محافظ البنك المركزي للسلوك المالي عبدالله الحميد، البنوك والمصارف بالعمل بموجب التعليمات اعتباراً من 29 أكتوبر 2026.



ويأتي التعميم استكمالاً للتعليمات الموحدة التي أصدرها البنك المركزي بشأن المبالغ المستثناة من الحجز القضائي، التي شملت في تعميم سابق مبالغ الشيكات المقررة لذوي الشهداء.