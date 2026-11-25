كشف وزير المالية محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي واجه تحديات متعددة على مدى العقود الماضية، وتمكن من تجاوزها والتكيف معها، مستندًا إلى متانة بنيته التحتية وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، مؤكدًا أن المملكة تمتلك من المقومات والإمكانات ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح الجدعان، خلال مشاركته في أعمال ملتقى ميزانية 2027،أن الاحتياطيات الحكومية ارتفعت بنحو 20% منذ عام 2022، مشيرًا إلى عدم وجود حاجة حاليًا للسحب منها، رغم التحديات المحيطة بالاقتصادين العالمي والإقليمي، وهو ما يعكس متانة المركز المالي للمملكة وقدرته على استيعاب المتغيرات.

وأكد وزير المالية أن العجز في الميزانية ليس بالضرورة مؤشرًا سلبيًا، إذ قد يكون خيارًا ماليًا مقصودًا عندما يحقق الإنفاق الإضافي عوائد اقتصادية واجتماعية تفوق تكلفة العجز، موضحًا أن كفاءة توجيه الإنفاق وأثره التنموي يمثلان معيارًا أساسيًا في تقييم السياسة المالية.

وفيما يتعلق بتنويع مصادر الإيرادات، أشار الجدعان إلى أن الإيرادات غير النفطية أصبحت تغطي نحو 37% من إجمالي الإنفاق الحكومي، مقارنة بنحو 16% في سنوات سابقة، مؤكدًا أن هذا التحول يعزز استقرار المالية العامة ويحد من تأثر الإنفاق الحكومي بتقلبات الإيرادات النفطية.

وبيّن أن الاقتصاد السعودي يواصل تسجيل نمو في الأنشطة غير النفطية، رغم التحديات التي تواجه الاقتصادين العالمي والإقليمي، لافتًا إلى استمرار قوة الاستهلاك مدعومًا بثقة المستهلكين، إلى جانب مواصلة استثمارات القطاع الخاص توسعها.

وشدد الجدعان على أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، ليست مجرد شعارات، بل توجهات تنعكس على أولويات الإنفاق والسياسات الاقتصادية.

وفي سياق متصل، كشف وزير المالية عن نجاح المملكة في إعادة توجيه الخدمات اللوجستية خلال أقل من 48 ساعة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي من نحو ألفي شاحنة إلى 10 آلاف شاحنة يوميًا، في مؤشر على قدرة البنية التحتية والقطاع اللوجستي على التعامل مع المتغيرات واستيعاب الزيادة في حركة النقل والإمداد.

وأكد الجدعان أنه لا يوجد سقف لقدرة المملكة على توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات القطاعين العسكري والأمني، بما يضمن الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين والمقيمين، مشيرًا في المقابل إلى حرص الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل، ولذلك تتجه إلى الاقتراض من السوق المحلية بمستويات تقل بكثير عن قدرتها التمويلية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالتحديات الراهنة، ومساندة منشآت القطاع الخاص بما يساعدها على الاحتفاظ بموظفيها السعوديين وتجنب تسريحهم، حفاظًا على استمرارية الأعمال واستقرار سوق العمل.

وتعكس تصريحات وزير المالية، في مجملها، توجه السياسة المالية نحو تحقيق التوازن بين المحافظة على الاستقرار المالي، ومواصلة الإنفاق التنموي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات، بما يدعم استدامة النمو ويحافظ على المكتسبات الاقتصادية.