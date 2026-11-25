سجل الميزان التجاري السعودي أداء لافتا خلال سبتمبر 2026، مع ارتفاع فائضه بنسبة 74.5% على أساس سنوي، ليبلغ 41.4 مليار ريال، في مؤشر يعكس نمو الفارق بين قيمة الصادرات والواردات، بالتزامن مع تحسن حركة الصادرات السلعية للمملكة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 38.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليصل إلى 226.4 مليار ريال، فيما ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 3.3% إلى 892.2 مليار ريال.

وعلى صعيد الصادرات النفطية، سجلت نموا بنسبة 7.2% خلال الفترة نفسها، لتبلغ 643.4 مليار ريال، فيما ارتفعت الصادرات السلعية للمملكة بنسبة 14.2% خلال سبتمبر 2026.

وفيما يتعلق بحركة التجارة عبر المنافذ الجمركية، تصدر ميناء جدة الإسلامي قائمة المنافذ من حيث الواردات والصادرات غير البترولية خلال سبتمبر، مستحوذا على 42.4% من إجمالي الواردات، و24.6% من الصادرات غير البترولية.

وجاء مطار الملك خالد الدولي في المرتبة التالية من حيث الواردات بنسبة 12.9%، يليه مطار الملك عبد العزيز الدولي بنسبة 8.6%، فيما استحوذت خمسة منافذ جمركية على 75.4% من إجمالي واردات المملكة.

أما الصادرات غير البترولية، فحل منفذ البطحاء ثانيا بنسبة 10.6%، تلاه ميناء رأس تنورة بنسبة 8.8%، في حين استحوذت خمسة منافذ جمركية على 57.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية.