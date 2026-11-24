كشف وزير المالية محمد الجدعان، أن السيناريو الأساسي لميزانية عام 2027 يفترض نمو إنتاج النفط والأنشطة غير النفطية، مؤكداً أن تقديرات الحكومة متحفظة، وأن المملكة تأمل أن يكون أداء الميزانية أفضل من المستويات المقدرة.

وأوضح الجدعان، في مقابلة مع «العربية Business»، أن الافتراضات الاقتصادية بُنيت على أسس واضحة، بعد دراسة مجموعة كبيرة من السيناريوهات.

استمرار مستويات النمو

وأشار الجدعان إلى أن السيناريو الأساسي يأخذ في الاعتبار نمو الإنتاج النفطي عند مستويات محددة، إلى جانب نمو الأنشطة غير النفطية بمستويات معقولة، واستمرار مستويات النمو الصحية التي تحققت في عام 2026.

وأضاف أن التقديرات تستند كذلك إلى نمو الاستثمار الخاص والاستهلاك والإنفاق الحكومي، الذي يدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن قطاعات أخرى، من بينها السياحة والصناعة والقطاعات العسكرية.

تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية

وفيما يتعلق بتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، قال الجدعان:«إن الأزمة التي بدأت مع الحرب لا تزال آثارها مستمرة، بما في ذلك الهجمات على المملكة، لكنه أشار إلى أنها أسهمت، إذا كان لها تأثير، في تعزيز القدرة المؤسسية للحكومة.

وأوضح أن رؤية السعودية 2030 تمثل خطة طويلة المدى لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع قاعدته، ورفع مستوى القدرة المؤسسية على اتخاذ القرار، وتوفير التمويل للاحتياجات الأساسية والبنية التحتية للاقتصاد.

وأكد أن أهداف الرؤية لم تتغير، وأن ما قد يتغير هو الآليات المتبعة لتحقيقها، موضحاً أن تغيير الوسائل لا يعني تغيير الأهداف، وأن رؤية السعودية 2030 تظل»نجم الشمال«بالنسبة للمملكة، والقاعدة الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن المملكة ستواصل العمل لتحقيق أهداف الرؤية، مع تغيير بعض التكتيكات والأولويات استجابة للتحديات الراهنة والتطورات العالمية، مؤكداً أن الرؤية ثابتة ومستمرة.

إيرادات النفط في الربع الرابع أعلى من التقديرات

وكشف الجدعان أن إيرادات النفط خلال الربع الرابع من العام ستكون أعلى من التقديرات السابقة، نتيجة زيادة مستويات الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بوتيرة تفوق ما كان متوقعاً عند إعلان البيان التمهيدي للميزانية.

وأضاف أن تحصيل إيرادات صادرات النفط قد يستغرق أحياناً 15 يوماً أو 45 يوماً أو نحو شهر، بعد إصدار أرامكو فواتير الصادرات وتسجيلها إيرادات في دفاترها، وهو ما ينعكس على توقيت سداد مستحقات الدولة من الريع والضرائب والأرباح.

«غير النفطية» تسير وفق السياق

وأكد أن الإيرادات غير النفطية تسير وفق السياق المتوقع، إلى جانب وجود إيرادات إضافية سبق الإعلان عن جزء منها خلال الربع الثالث، وستستمر خلال الربع الرابع، مشيراً إلى أن العجز المتوقع يبلغ نحو 245 مليار ريال، وأن التقديرات تشير إلى أن نسبته ستصل في نهاية العام، في أغلب الأحوال، إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

الضريبة التكميلية لن تحقق إيرادات في 2027

وفيما يتعلق بالضريبة التكميلية، أوضح وزير المالية أنها لن تحقق أي إيرادات خلال عام 2027، رغم بدء تطبيقها في العام نفسه، إذ ستنتهي السنة المالية للشركات المشمولة بنهاية 2027، ثم تقدم إقراراتها بعد ذلك، على أن تسدد الضريبة في عام 2028.

وأكد أن الإيرادات المتوقعة من الضريبة لن تكون كبيرة، موضحاً أن الهدف منها ليس تحقيق إيرادات بحد ذاتها، وأنها ستنطبق على عدد محدود جداً من الشركات السعودية، يتراوح بين 40 و50 شركة، وهي الشركات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو، وفق قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولديها أنشطة في أكثر من دولة.