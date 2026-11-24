فيما تتجه الحكومة السعودية إلى توسيع استثماراتها في الصناعات المتقدمة والتقنية الحيوية والمناطق التقنية المتخصصة لدعم التنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات غير النفطية، يواصل القطاع الصناعي السعودي تسجيل مستويات قياسية جديدة، مع ارتفاع عدد المصانع العاملة في المملكة إلى 15.4 ألف مصنع بنهاية الربع الثالث من 2026.

وبحسب بيانات الميزانية السعودية للعام المالي 2027، فإن الزخم الصناعي لم يعد يقتصر على زيادة أعداد المنشآت الإنتاجية، بل امتد إلى استقطاب استثمارات نوعية وتأسيس قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة. وذلك بحسب ما ذكر موقع «العربية نت».

مستويات تاريخية

وفي هذا الإطار، نجح برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» خلال النصف الأول من 2026 في استقطاب استثمارات بقيمة 20 مليار ريال، منها 5.9 مليار ريال استثمارات أجنبية، إلى جانب توفير نحو 32 ألف فرصة عمل جديدة. وتعكس هذه الأرقام تسارع جهود المملكة لتحويل القطاع الصناعي إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، بالتوازي مع صعود مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي إلى مستويات تاريخية.

5 مناطق تقنية

ولا يقتصر التوسع على المصانع التقليدية، إذ تستهدف الحكومة استكمال تطوير منطقتين تقنيتين في الدمام والظهران بمساحة إجمالية تتجاوز 1.3 مليون متر مربع، إلى جانب إطلاق أعمال تطوير منطقتين جديدتين في المنطقة الغربية، ليرتفع إجمالي المناطق التقنية المطورة أو الجاري تطويرها إلى خمس مناطق على مستوى المملكة، بحسب بيان الميزانية لعام 2027.